Серийному убийце и племяннику «домодедовского упыря» отказали в отправке на СВО

Племяннику и подражателю «домодедовского упыря» Ивана Продана отказали в отправке в зону СВО. Федор Продан просился в штурмовой отряд «Шторм-Z», сообщает SHOT .

47-летнему серийному убийце отказали в ходатайстве, учитывая характеристики осужденного. Он продолжит отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима в Торбеевском централе в Мордовии, где содержатся самые опасные преступники страны.

Маньяка-подражателя осудили за убийство 4 женщин в Москве, Тульской и Орловской областях. Силовики задержали Федора Продана с поличным, когда он перевозил тело одной из жертв в багажнике.

Сначала суд приговорил маньяка-подражателя к 12 годам лишения свободы, однако затем мужчина признался еще в двух убийствах. После признания его признали абсолютно вменяемым и наказание изменили на пожизненное заключение в ИК-6 «Торбеевский централ» для особо опасных убийц и маньяков.

Весной «Домодедовский упырь» (Иван Продан) вышел из исправительной колонии, где провел 25 лет. О маньяке с навыками гипнотизера и о том, куда он пропал после исправительной колонии, читайте в материале РИАМО.