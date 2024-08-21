Пропал «Домодедовский упырь»: вернется ли маньяк на улицы российских городов

В материале РИАМО рассказываем о маньяке с навыками гипнотизера и о том, куда он пропал после 25 лет в исправительной колонии.

Весной 2024 года «Домодедовский упырь» (Иван Продан), также известный как «гипнотизер», «Иван-маньяк» и «Ночной волк» вышел из исправительной колонии, где провел 25 лет. Судом он был признан виновным в пяти убийствах и 17 изнасилованиях и грабежах. В настоящий момент в полиции не знают, где находится маньяк – из документов у него на руках только паспорт, за другими документами в МФЦ он не являлся . Читайте о маньяке, его преступлениях и о том, что известно о его местонахождении.

Одиннадцатый ребенок в семье с тягой к железной дороге

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Иван Продан родился в Молдавии в 1968 году в многодетной семье. Он был одиннадцатым ребенком, его отец выпивал и регулярно избивал его мать. Доставалось и детям, потому Иван часто убегал из дома и много времени проводил, гуляя у железной дороги и ночуя в заброшенных вагонах.

В школе Ивана унижали, во время срочной службы тоже, а он вырос вспыльчивым и не прощающим обид. В 1992 году из Молдавии он приехал в Россию на заработки и основался в Костромской области. Здесь он женился, у него родилась дочь, но спокойной семейной жизни не получилось. Продан в поисках работы разъезжал по стране, только зарабатывать решил не честным трудом, а разбоем. Его постоянно тянуло к железной дороге и большинство своих преступлений он совершал именно там.

Четырехпалый маньяк. Преступления «Домодедовского упыря»

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Сам Продан признавался, что первое убийство совершил в 1994 году и убил тогда своего собутыльника с целью ограбления. Это убийство не было доказано, поэтому в списке признанных судом преступлений его нет.

Следующее разбойное нападение Продан совершил в 1995 году в Санкт-Петербурге. Тогда он провел в изоляторе девять месяцев и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

В поисках незаконной «шабашки» Продан постоянно кочевал и вел маргинальный образ жизни. В итоге, в конце 90-х он с семьей осел в подмосковном Видном, где его и задержали по подозрению в преступлениях. При нападении на людей он часто использовал уголок, который возил с собой, или подручные средства. Преступления Продан совершал чаще всего в Домодедовском и Ленинском районах Московской области, выходил на дело по ночам, выбирал одиноких женщин, иногда мужчин, бил по голове, грабил и насиловал.

Женщин маньяк насиловал, с мужчинами ему справиться было сложнее, поэтому он решил овладеть техникой гипноза. Возможно, у него есть и бисексуальные наклонности.

Соседи маньяка рассказывали, что он часто ругался с женой, выпивал и однажды пытался выбросить супругу из окна. Но, конечно, никто не подозревал, что рядом живет маньяк, который грабит, убивает и насилует. Его помнят не только по поведению, но и по тому, что на одной руке у него не было мизинца.

25 лет за убийства, грабежи и насилие

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Всего Продан совершил пять доказанных убийств. Признавался он и в большем количестве, но из-за отсутствия доказательств их не учли. В доказанных преступлениях он убил случайного прохожего, двух женщин-кассиров, детского врача, женщину, отказавшуюся с ним знакомиться. Кроме того, было доказано лишь 17 преступлений из 60, в которых сам маньяк признался. Поэтому в итоге он получил 25 лет колонии строгого режима за пять убийств и 17 преступлений.

Признаваться Продан начал не сразу и задержан сначала был за пьяную драку. Потом сбежал из больницы после инсценированного самоубийства, и только после задержания по делу об убийствах он начал давать признательные показания.

Где «Домодедовский упырь» сейчас

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Серийный убийца вышел на свободу в апреле 2024 года и сразу же пропал. Маньяка в ближайшее время могут объявить в федеральный розыск. Он не встал на учет по месту пребывания, не явился в МФЦ за документами и сейчас у него на руках только паспорт, который ему выдали в колонии.

Сейчас его местонахождение неизвестно, никто его не видел, неизвестно даже, в какой регион он уехал.

Племянник пошел по стопам маньяка

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У «Домодедовского упыря» появился последователь. Его племянник Федор пошел по стопам дяди и убивал, за что сел, уже пожизненно. Он приговорен за четыре убийства.

Первое убийство Федор совершил в Москве еще в 1997-м, в возрасте 21 года. Тогда он, будучи пьяным, зарезал сожительницу. За это преступление он отсидел и вышел. Стал жить с женщиной старше себя и в итоге ради жилья и денег убил и ее, и ее больную дочь. Новая дама сердца была на 20 лет старше, у нее больная дочь - ровесница Федора. Их тела он спрятал и потом убил еще одну женщину, после чего был задержан полицейскими и приговорен к пожизненному заключению.