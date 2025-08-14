сегодня в 17:26

Житель Можайска задушил приятеля шнуром от телефона в ходе застолья

В Можайске задержали 44-летнего мужчину, который во время застолья задушил приятеля шнуром от телефона. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 11 августа. Подозреваемый пригласил в свою квартиру, расположенную в поселке Учхоз Александрово, трех приятелей.

В ходе застолья у мужчины завязалась ссора со знакомым. Конфликт перерос в драку. Подозреваемый начал избивать оппонента, затем взял зарядку от телефона и удушил ей приятеля.

Затем мужчина скрылся, уехав в Москву. Подозреваемого удалось отыскать оперативно. Его задержали.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Они также выяснили, что подозреваемый ранее был судим. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

