Тренера по танцам изнасиловали и задушили в лесу в Нижегородской области

В Дзержинске в Нижегородской области убили 48-летнюю женщину-тренера по танцам и фитнесу. Ее тело с признаками удушья обнаружили 4 августа в лесу неподалеку от реки Воложка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным «112», убитую звали Наталья А. Она ездила на велосипеде в одном из лесов в Дзержинске и не вернулась домой вовремя.

На трупе обнаружили признаки удушения, избиения и сексуального насилия. Задержать или идентифицировать убийцу пока не смогли.