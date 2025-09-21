Житель Кубани убил свою трехлетнюю дочь, а труп выбросил в реку

В Краснодарском крае произошло чудовищное преступление. Местный житель убил свою трехлетнюю дочь и попытался выставить себя невиновным, сообщает «112» .

Семья проживает в станице Архангельской. Два дня назад ребенок исчез. Мать обратилась в полицию, а отец сделал вид, что не знает, что произошло.

К поискам малышки подключились волонтеры и местные жители. Тем временем отца доставили на допрос. Сначала мужчина заявил, что ездил в момент происшествия к гадалке. Затем он признался, что убил собственную дочь, ударив ее по голове.

Чтобы скрыть преступление, мужчина выбросил труп малышки в реку Кубань. Специалисты ищут тело ребенка.

Ранее мужчина убил пожилую мать и чуть не зарезал соседку в подмосковном Клину. Он пырнул ее ножом несколько раз.