сегодня в 16:52

Мужчина убил пожилую мать и чуть не зарезал соседку в подмосковном Клину

46-летнего мужчину обвиняют в убийстве 67-летней матери и покушении на убийство своей соседки в Клину. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Инцидент произошел 16 сентября. Мужчина, стоя на лестничной площадке, предположительно, несколько раз пырнул ножом в туловище и шею соседку. Она громко кричала.

В этот момент на лестничную площадку выбежала мать обвиняемого и отобрала нож. Благодаря этому потерпевшая смогла убежать.

Затем обвиняемый, предположительно, отобрал нож у матери и множество раз ударил ее лезвием в туловище. Она погибла сразу.

Соседи позвонили в полицию, мужчину задержали. Вскоре ему выберут меру пресечения.