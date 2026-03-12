сегодня в 19:07

Житель Кубани избил знакомую и вымогал у нее 4 млн за хранение «интимной тайны»

Жителю Краснодарского края грозит до 15 лет тюрьмы за избиение знакомой и вымогательство. Мужчина обещал раскрыть «интимную тайну» женщины, если она не заплатит ему миллионы, сообщает «112» .

44-летний житель Кропоткина придумал план, как заработать на чужом секрете. Сначала он избил приятельницу в Гулькевичском районе, а затем стал вымогать у нее 4 млн рублей.

Обвиняемый просил эти деньги в обмен на хранение «интимной тайны» женщины. Пострадавшая испугалась и отдала мужчине 30 тыс. рублей. Затем она написала заявление в полицию.

Вымогателя задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

