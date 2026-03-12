В гостях хорошо: барнаулец сломал нос хозяйке дома при попытке выгнать ее

Мужчина избил хозяйку дома, попробовал выгнать ее из квартиры и после этого сел в колонию в Барнауле Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба Управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Мужчина был в гостях у приятеля. Затем начал выгонять из квартиры его жену, которая пришла с работы.

Нападавший атаковал женщину в голову. Та упала, но на этом избиения не закончились. У женщины диагностировали закрытый перелом носа и ушиб глаза.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Поскольку у него уже была судимость, мужчину отправили в колонию строгого режима на 1 год 3 месяца. Также с него взыскали 40 тыс. рублей морального вреда и материального ущерба на 7,6 тыс.

