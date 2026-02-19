Житель Якутии изнасиловал, убил девушку и выбросил труп за остановку

Мужчину осудили на 19 лет колонии за изнасилование и убийство девушки в Нерюнгри в Республике Сахе (Якутии). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчину осудили по п. «а» ч. 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидент произошел в мае 2025 года.

Тогда множество раз судимый мужчина познакомился с молодой девушкой. Он привел женщину в подвал дома, где было его рабочее место.

Мужчина совершил против потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера. Затем, чтобы скрыть совершенное преступление, он ударил жертву ножом в шею и грудь.

После гибели девушки, подсудимый упаковал ее труп в полиэтилен, затем отнес за автобусную остановку и засыпал снегом. Местные жители нашли тело девушки через несколько дней.

Мужчина вину не признал в полном объеме. Рецидивисту отменили условно-досрочное освобождение. Его отправили в заключение на 19 лет. Первые четыре мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 15 — в колонии особого режима.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.