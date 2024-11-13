сегодня в 17:58

Житель Энергодара погиб в результате обстрела города со стороны ВСУ

Украинские силы нанесли серию ударов по Энергодару Запорожской области. Есть погибшие, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале .

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В городе прозвучало не менее восьми взрывов. Два из них зафиксировали в центре, в районе улицы Советской.

В результате атаки ВСУ погиб один мирный житель. Сеновоз принес соболезнования родным и близким погибшего.

Глава города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными, а также избегать открытых пространств.

Ранее дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в Запорожской области. В результате атаки более 40 тыс. абонентов остались без электроснабжения.