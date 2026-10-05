В Мытищах и Долгопрудном выявили десятки нарушителей миграционных правил

Полицейские при поддержке народных дружинников провели миграционные рейды в Мытищах и Долгопрудном и проверили 471 человека. Нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно со специальным полком полиции областного главка и народными дружинниками проверили соблюдение миграционного законодательства в Мытищах и Долгопрудном.

Рейды прошли на территории складских помещений и в цеху по приготовлению пищи. Полицейские проверили 471 человека, в том числе 369 иностранных граждан. В ходе мероприятий выявили десятки нарушителей миграционного законодательства. Всех их доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранительные органы и народные дружины Московской области регулярно патрулируют территории, проверяют соблюдение установленных норм и проводят профилактические мероприятия для поддержания общественного порядка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.