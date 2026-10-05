В Можайске пресекли незаконный вывоз строительных отходов

Сотрудники администрации Можайского округа совместно с ГИБДД и ОМВД России «Можайский» задержали нарушителей, которые вывозили строительные отходы и закапывали их в поле. Грузовик отправили на штрафстоянку, в отношении юридического лица возбудили административное дело, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники администрации Можайского округа, ГИБДД и ОМВД России «Можайский» выявили незаконный вывоз строительных отходов. Юридическая компания после строительных работ перевозила мусор на КамАЗе и закапывала его в поле, вне специально оборудованных мест.

Нарушителей задержали на месте. Грузовик с помощью специального эвакуатора отправили на штрафстоянку. В отношении юридического лица возбудили административное дело, предусматривающее крупный штраф.

Строительные отходы — обломки кирпича, бетона, плитки, гипсокартона, старые окна и двери — нельзя оставлять на обычных контейнерных площадках для коммунальных отходов. Их должна вывозить специализированная организация с лицензией по договору с собственником отходов.

Список легальных перевозчиков размещен на сайте https://stroyothody.mosreg.ru/. Заявку на вывоз можно оставить там же или по номеру 122#7.

Штраф за сброс строительных отходов в неотведенных местах для физических лиц составляет 10 тыс. рублей при перевозке на своем автомобиле и 40–50 тыс. рублей — на легковом коммерческом транспорте. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Организации без лицензии и частные перевозчики в большинстве случаев оставляют отходы на ближайших контейнерных площадках, в полях, лесах или у рек вместо законной утилизации. Это наносит ущерб природе и влечет ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.