Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в Запорожской области
Более 40 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате атаки украинских дронов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка.
Балицкий отметил, что сейчас ведутся работы по переподключениям с других линий электропередачи и восстановлению электроснабжения.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атаке также подвергся город Энергодар.