Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в Запорожской области

сегодня в 23:31

Более 40 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате атаки украинских дронов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

Дроны ВСУ атаковали высоковольтный трансформатор в запорожском поселке Михайловка.

Балицкий отметил, что сейчас ведутся работы по переподключениям с других линий электропередачи и восстановлению электроснабжения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атаке также подвергся город Энергодар.