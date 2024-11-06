Дроны атаковали территорию у Запорожской АЭС

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Дроны ВСУ атаковали Энергодар и территорию у ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские дроны атаковали территорию около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Атаке также подвергся город Энергодар, написал глава региона в своем Telegram-канале .

По словам Балицкого, удар пришелся по береговой линии, находящейся вблизи ядерного объекта. Зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, указал губернатор.

На местах работают системы противовоздушной обороны (ПВО) армии России. Балицкий попросил жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу, пока обстановка не стабилизируется.

Утром 6 ноября беспилотники также атаковали дагестанский город Каспийск. В небе над городом ПВО сбивала украинский дрон А-22 «Летучая лисица».