В Подольске строят школу на 550 мест с открытием в 2028 году

Строительная готовность школы на улице Ватутина в Подольске достигла 40%. Открытие учреждения на 550 мест запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школу на улице Ватутина в Подольске возводят в рамках государственной программы Московской области. Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что ее открытие запланировано на 2028 год.

На стройплощадке работают 68 специалистов и три единицы техники. Общая готовность объекта составляет 40%. Наружные стены готовы на 84%, внутренние стены и перегородки — на 58%. Также ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем.

Площадь школьного корпуса составит около 10 тыс. квадратных метров. Проект предусматривает универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон для освоения цифровых навыков, спортивный зал и отдельный зал для мероприятий. В здании разместят медиатеку, зоны отдыха и столовую с пищеблоком полного цикла.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро и детские игровые площадки для активного отдыха школьников вне уроков.

Первый этап проекта завершен: старый корпус, признанный аварийным, снесли. На его месте строят здание, отвечающее современным стандартам образования.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.