Педагоги из Электростали победили в конкурсе лучших преподавателей музыки

Преподаватели Варвара Максимова и Светлана Путилова из Электростали получили премии лучшим педагогам в области музыкального искусства по приказу Минкультуры России от 30 сентября 2026 года № 1850, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Два педагога из Электростали стали победителями конкурса «Лучший преподаватель музыкального искусства». Варвару Максимову и Светлану Путилову наградили в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2026 года № 1850 «О премиях лучшим преподавателям в области музыкального искусства».

Варвара Васильевна Максимова преподает по программе «Музыкальный фольклор» в Детской музыкальной школе городского округа Электросталь. Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных имеет 19-летний педагогический стаж и руководит образцовым ансамблем «Русские потешки».

Под ее руководством ансамбль неоднократно получал Гран-при Всероссийских и международных конкурсов. Коллектив участвует в проекте «Музыка вместе», выступал на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ и в Государственном Кремлевском дворце. Ученики Максимовой побеждают в конкурсах и поступают в профильные учебные заведения.

Светлана Михайловна Путилова преподает теоретические дисциплины в Московском областном базовом музыкальном колледже им. А. Н. Скрябина в Электростали. Она окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных, является кандидатом искусствоведения, автором учебных пособий и лауреатом международных конкурсов. Ее педагогический стаж превышает 30 лет.

За последние три года студенты Путиловой более 20 раз становились лауреатами Всероссийских и международных конкурсов. Ее выпускники продолжают обучение в лучших музыкальных вузах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.