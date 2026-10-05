Психолог Згордан объяснила, как помочь подростку не сравнивать себя с другими

«В первую очередь — своей поддержкой и своим примером. Если родители подписаны на разных блогеров и постоянно транслируют их мысли, а не свои, если родители сами постоянно в соцсетях и так же остро реагируют на происходящее с их аккаунтами, то было бы странным ожидать от ребенка какого-то иного поведения», — рассказала Ольга Згордан.

Эксперт пояснила, что взрослым важно демонстрировать опору на себя, периодически сверяясь с экспертным мнением, а не с мнением всех подряд. Поддержку следует выстраивать с учетом темперамента подростка, черт характера и особенностей поведения.

«Самооценка же подростка начинает формироваться гораздо раньше переходного возраста, и если до него уже были проблемы, то они усугубляются. А если у ребенка с уверенностью в себе все было хорошо, то никакие комментарии ее не раскачают», — отметила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.