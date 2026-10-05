Егор Кенжаметов и Артемий Мильграм представили спектакль по роману Кизи

Спектакль показали на сцене Высшей школы сценических искусств имени Райкина. Постановка стала частью проекта студии актерского мастерства «Время театра». В ее основу лег роман «Пролетая над гнездом кукушки» о противостоянии личности и системы.

Художественный руководитель студии Олег Кузнецов описал работу: «Смелый, живой, выворачивающий наизнанку спектакль, не оставляющий равнодушным ни единого зрителя».

В постановке сыграли участники студии без профильного актерского образования. Они попробовали себя в сложном драматическом материале, а зрители увидели, как люди с разным жизненным и профессиональным опытом осваивают театральное искусство.

Егор Кенжаметов известен по сериалу «Лихие». Он также исполнил одну из главных ролей в спектакле Кузнецова «Дон Жуан» вместе с Никитой Кологривым.

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