Егор Кенжаметов и Артемий Мильграм представили спектакль по роману Кизи
Актеры Егор Кенжаметов и Артемий Мильграм представили постановку «Над кукушкиным гнездом» по мотивам романа Кена Кизи. Премьера прошла 18 сентября.
Спектакль показали на сцене Высшей школы сценических искусств имени Райкина. Постановка стала частью проекта студии актерского мастерства «Время театра». В ее основу лег роман «Пролетая над гнездом кукушки» о противостоянии личности и системы.
Художественный руководитель студии Олег Кузнецов описал работу: «Смелый, живой, выворачивающий наизнанку спектакль, не оставляющий равнодушным ни единого зрителя».
В постановке сыграли участники студии без профильного актерского образования. Они попробовали себя в сложном драматическом материале, а зрители увидели, как люди с разным жизненным и профессиональным опытом осваивают театральное искусство.
Егор Кенжаметов известен по сериалу «Лихие». Он также исполнил одну из главных ролей в спектакле Кузнецова «Дон Жуан» вместе с Никитой Кологривым.
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