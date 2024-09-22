Житель Белгородской области попал в больницу после атаки машины дроном ВСУ

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Гладков: дрон ВСУ вспорол живот и посек ноги водителю из Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по легковой машине, ехавшей по дороге Чайки-Красный Октябрь в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина, находившийся за рулем, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Октябрьскую больницу Белгородской области.

Врачи обнаружили у него проникающее ранение в живот. Также его ноги посекло осколками.

«Службы работают на месте», — добавил Гладков.

Ранее украинские войска нанесли удар беспилотником по гражданскому транспорту. Тогда ранения получили два мирных жителя.