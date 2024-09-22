Житель Белгородской области попал в больницу после атаки машины дроном ВСУ
Гладков: дрон ВСУ вспорол живот и посек ноги водителю из Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Дрон ВСУ ударил по легковой машине, ехавшей по дороге Чайки-Красный Октябрь в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина, находившийся за рулем, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Октябрьскую больницу Белгородской области.
Врачи обнаружили у него проникающее ранение в живот. Также его ноги посекло осколками.
«Службы работают на месте», — добавил Гладков.
Ранее украинские войска нанесли удар беспилотником по гражданскому транспорту. Тогда ранения получили два мирных жителя.