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Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке дрона на движущийся автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате пострадали два мирных жителя.

Украинский FPV-дрон атаковал ехавшую по дороге машину в районе села Муром. Были ранены два мирных жителя.

У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья. У второго также была диагностирована баротравма.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь.

На месте атаки дрона ВСУ работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

16 сентября восемь мирных жителей были ранены во время атаки ВСУ на Белгород. Из-за попаданий снарядов также пожар произошел в частном доме.