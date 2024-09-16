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Гладков: восемь мирных жителей ранены во время атаки ВСУ на Белгород

Во время утреннего обстрела Белгорода ВСУ, предварительно, ранены восемь мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, скорая помощь доставила пострадавших в городские больницы.

Глава региона добавил, что из-за попаданий снарядов пожар произошел в частном доме, еще загорелись 15 машин. На месте работают пожарные.

Как уточнил губернатор, в городе повреждены окна в 21 многоквартирном доме и в 4 частных домах. Пострадали кровли и фасады. Кроме того, был поврежден газопровод.

Ранее Гладков рассказал, что противник обстрелял город утром. Снаряды попали в жилые дома.