Житель Барнаула отправил ВСУ более 24 млн рублей в криптовалюте. Мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, в апреле прошлого года мужчина собрал деньги и приобрел криптовалюту на сумму более 24 млн рублей. Затем он зачислил ее на криптокошелек, который используется для финансирования ВСУ. Средства предназначались для террористической деятельности на территории РФ.

Силовики задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Фигуранту предъявили обвинение.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что скандального блогера-застройщика Сергея Домогацкого подозревают в финансировании украинской армии.

