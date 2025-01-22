Жильцы многоэтажки оказались между молотом и наковальней из-за мертвого соседа

В Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки более недели сидят без газа из-за скончавшегося соседа. Газовики не могли попасть домой к покойнику, а у него, как считают, нет родственников, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

15 января в доме была проверка газовой инфраструктуры, но один из жильцов не открыл дверь. Позже выяснилось, этот мужчина умер. Из-за этого отключенными от газоснабжения остаются девять квартир.

«Вот мы оставляем записки. Восьмой день уже. Может быть, кто-то придет. Но безрезультатно. Восьмой день нет газа. Мы уже не знаем, куда обратиться», — говорят соседи.

Один из жильцов дома утверждает, что местная управляющая компания и газовики при полиции отказались вскрывать дверь в жилье умершего. По его словам, причины бездействия соседи не понимают.

Газовая компания не озвучивала сроки восстановления газоснабжения. Соседи уже обратились в прокуратуру.

Адвокат Лев Чукреев на этот счет заявил, что вскрыть квартиру без согласия или при отсутствии собственника можно лишь в экстренных случаях, а проверка газового оборудования к таким не относится. Однако, по словам юриста, жильцы могут через суд потребовать компенсацию за использование электричества.