Жилая многоэтажка загорелась в Дубне
0:14
В четверг во второй половине дня в Дубне произошел пожар в жилом многоэтажном доме, сообщает «МК: срочные новости».
Предварительно, загорелась одна из квартир. В Сети появились кадры с места происшествия. На видео показано, как сильный огонь охватил помещение. Виден черный дым.
На месте уже работают пожарные.
На данный момент причины возгорания неизвестны. Количество пострадавших не уточняется.
Ранее сильный огонь охватил складской комплекс в Клину. Пожар локализовали на 5 тыс. «квадратов».