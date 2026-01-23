Жгли релейные шкафы и станции связи: двое россиян-диверсантов задержаны в Крыму

сегодня в 10:57

ФСБ задержала двух россиян-диверсантов в Крыму

В Крыму задержаны диверсанты 1995 года рождения, которые подожгли релейные шкафы ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудование базовых станций сотовой связи по указанию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону и городу Севастополю.

Задержанные совершили серию диверсионно-террористических актов в 2024 и 2025 годах. Помимо поджогов в Сакском и Симферопольском районах республики, они собирали и пересылали кураторам информацию о дислокации российских военных объектов и критически важной инфраструктуры в Крыму.

Также они отправляли украинским спецслужбам сведения о передвижениях колон военной техники и результатах ракетных ударов ВС РФ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

Суд поместил обоих фигурантов под стражу на два месяца.

Ранее в Нальчике Кабардино-Балкарской республики силовики ликвидировали мужчину, который готовил диверсию по заданию украинских спецслужб. Он планировал взорвать участок газораспределительной системы.

