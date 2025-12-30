В Нальчике ликвидировали мужчину при попытке устроить диверсию по заказу Киева
В Нальчике Кабардино-Балкарской республики силовики ликвидировали мужчину, который готовил диверсию по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, мужчина планировал взорвать участок газораспределительной системы в республике по заданию украинского куратора. Для этого он прошел подготовку в одном из тренировочных лагерей ВСУ, после чего вернулся в Россию.
Когда правоохранители попытались задержать диверсанта, тот оказал вооруженное сопротивление. Он был ликвидирован ответным огнем.
Силовики нашли при нем самодельное взрывное устройство, автомат и боеприпасы. Также в его телефоне обнаружили переписку с куратором.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на диспетчерской станции нефтепровода в Тюменской области. Диверсант оказал вооруженное сопротивление, поэтому его ликвидировали ответным огнем.
