сегодня в 18:49

В Нальчике ликвидировали мужчину при попытке устроить диверсию по заказу Киева

В Нальчике Кабардино-Балкарской республики силовики ликвидировали мужчину, который готовил диверсию по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС .

По данным ФСБ, мужчина планировал взорвать участок газораспределительной системы в республике по заданию украинского куратора. Для этого он прошел подготовку в одном из тренировочных лагерей ВСУ, после чего вернулся в Россию.

Когда правоохранители попытались задержать диверсанта, тот оказал вооруженное сопротивление. Он был ликвидирован ответным огнем.

Силовики нашли при нем самодельное взрывное устройство, автомат и боеприпасы. Также в его телефоне обнаружили переписку с куратором.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на диспетчерской станции нефтепровода в Тюменской области. Диверсант оказал вооруженное сопротивление, поэтому его ликвидировали ответным огнем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.