ФСБ предотвратила теракт на диспетчерской станции нефтепровода в Тюменской области

После предотвращения диверсии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина РФ, уроженца Винницкой области Украины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По данным следствия, фигурант готовил теракт акт на диспетчерской станции нефтепровода в Тюменской области по заданию украинских спецслужб. Сам он состоял в запрещенной украинской террористической организации.

Мужчина получил от куратора указание по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), а затем приобрел необходимые для этого детали и спрятал их в тайнике у деревни Янтык Тюменского района. В ночь на 24 декабря 2025 года фигурант попытался достать их оттуда, чтобы завершить сборку СВУ.

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, поэтому его ликвидировали ответным огнем. Правоохранители провели обыски у фигуранта, изъяли огнестрельное оружие и СВУ. Назначен комплекс экспертиз.

Ранее ФСБ помешала совершить теракт рядом с администрацией Волгодонска. Смертница хотела взорвать чиновника.

