Теракт в администрации: смертница хотела взорвать чиновника в Волгодонске

Сотрудники Федеральной службы безопасности помешали совершить теракт в Волгодонске в Ростовской области, который был спланирован спецслужбами Украины, сообщает РИА Новости .

Студентку-смертницу успешно задержали за 30 минут до того, как она отдала рюкзак со взрывчаткой чиновнику. Сделать это девушка планировала в здании городской администрации.

Девушку 2009 года рождения задержали рядом с парком «Юность» в центре Волгодонска. Ее остановили с тяжелым рюкзаком. Она шла к зданию горадминистрации.

Задержанная не объяснила, что находится в рюкзаке. При первичном осмотре силовикам показалось, что в нем лежит взрывчатка.

Были вызваны сотрудники ФСБ. Они выяснили, что в рюкзаке у студентки находилось самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 кг в тротиловом эквиваленте. Также там были поражающие элементы в виде гвоздей, шурупов, гаек. Еще было электронное реле времени.

Девушка рассказала, что рюкзак достала из тайника рядом с СНТ на окраине Волгодонска. К 13:00 должна принести его к городской администрации и передать чиновнику. В 12:30 девушку задержали.

Она поделилась, что примерно месяц назад была обманута аферистами. При этом в ФСБ допускают, что девушка могла быть террористкой-смертницей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.