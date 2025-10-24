Жестокое наказание: уфимец избил дочь хлопушкой для ковров и попал под суд

сегодня в 17:53

Уфимец избил хлопушкой для ковров дочь за непрополотые грядки

54-летнего жителя Уфы осудили по статье УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчина избил хлопушкой для ковров 17-летнюю дочь за то, что она не прополола грядки, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в августе. Девушка не прополола грядки, за что отец решил применить в отношении нее жестокое наказание.

Мужчина схватил хлопушку для ковров, висевшую в коридоре, и нанес множество ударов по разным частям тела дочери. Свою вину он признал.

Жестокому воспитателю назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащего воспитания.

Ранее москвичу дали 13 лет колонии строго режима за насилие над дочерью. Инцидент произошел в 2023 году.

