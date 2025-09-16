Москвич получил 13 лет строгого режима за насильственные действия против дочери Происшествия сегодня в 12:25 Фото - © Медиасток.рф

Москвича признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»), совершенные в отношении дочери. Инцидент произошел в 2023 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Мужчина, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, совершил иные насильственные действия сексуального характера против дочери. Отца лишили свободы на 13 лет. Он отправится в исправительную колонию строгого режима. Ранее на территории СНТ «Северный Кировец» в Ленинградской области женщина-дачница избила кочергой атаковавшего ее мужчину. Она боялась изнасилования.