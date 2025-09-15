Дачница отлупила насильника кочергой в Ленинградской области

На территории СНТ «Северный Кировец» в Ленинградской области дачница отлупила напавшего на нее мужчину кочергой. Женщина спасалась от изнасилования, сообщает «Mash на Мойке» .

Мужчина зашел через открытую калитку к одинокой дачнице. Он тихо вошел в дом, но его заметила женщина. Испуганная хозяйка попросила незнакомца уйти, но он вдруг набросился на нее, избил и разорвал одежду.

Прогнать насильника у женщины получилось после того, как она начала кусаться и бить кочергой. Только после этого мужчина скрылся.

Злоумышленника разыскивают полицейские.