Жестоко зарезанным на востоке Москвы оказался участник «Дома-2» Дмитрий Лукин

Стала известна личность погибшего, которого 50 раз ударил ножом друг в квартире на Щелковском шоссе в Москве. Им оказался 33-летний участник «Дома-2» Дмитрий Лукин, сообщает Mash .

Мужчину зарезали 14 апреля. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Лукин с приятелем поссорились. В результате конфликта мужчина набросился на участника «Дома-2» с ножом. На теле погибшего обнаружили около 50 порезов на шее, голове и теле.

В совершении преступления подозревают 51-летнего Станислава Б. из дагестанского Дербента. 16 апреля мужчину арестовали.

После убийства Станислав Б. был привезен в больницу в тяжелом состоянии. У него обнаружили порез на руке, переломы костей лица, ссадины, ушибы.

В больницу Станислава Б. доставили сотрудники полиции. Когда мужчину оформляли, он потерял сознание и свалился на пол.

Подозреваемого подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. По итогам тестов выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь.

Через двое суток Станислава Б. выписали из больницы.

Лукин принимал участие в проекте «Дом-2» на протяжении нескольких месяцев. На экране он появлялся с декабря 2016 года по март 2017 года. После ухода с шоу снимался в программах для «Матч ТВ» и СТС.