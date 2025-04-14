сегодня в 16:55

Мужчина 50 раз ударил ножом приятеля на востоке Москвы

В понедельник в квартире на Щелковском шоссе в столице мужчина нанес 50 колото-резаных ранений приятелю, тот умер, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Злоумышленник порезал знакомого во время разгоревшегося конфликта.

Подозреваемого отвезли в одну из московских больниц. Когда врачи дадут разрешение, его начнут опрашивать.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ранее мужчина напал с ножом на россиянина на АЗС в Казахстане.