Мужчина напал с ножом на россиянина на АЗС в Казахстане

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На релоканта из России напали с ножом в Казахстане. В момент атаки мужчина заправлял мотоцикл на одной из АЗС в Жамбыльской области, сообщает SHOT .

Нападение случилось 13 апреля. 32-летний житель Москвы отправился на открытие мотосезона в Шымкент. На одной из заправок в Жамбыльской области 30-летний алматинец несколько раз атаковал россиянина ножом. Затем агрессор уехал с места происшествия на Toyota белого цвета.

Москвича увезли в больницу, но лечиться в ней он не захотел.

Местные правоохранители задержали казахстанца. По предварительной информации, алматинец напал на москвича из-за словесной перепалки, которая произошла на кассе заправки.

Ранее сообщалось, что жена порезала ножом актера Театра имени Ленсовета Илью Деля в квартире на Казанской улице в Петербурге. Инцидент произошел в ходе семейного конфликта.