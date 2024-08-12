Жестоко убитая украинцем россиянка изучала ритуалы с шаманом в Перу

SHOT: убитая на ретрите украинцем россиянка 9 лет ездила к шаману в Перу

Гражданка России, которую убил во время ретрита украинец, предположительно, неоднократно ездила в Перу к шаману. Там она изучала ритуалы и духовные практики, сообщает SHOT .

Уроженка Владивостока Людмила Л., жившая в Таиланде с мужем и двумя дочками, училась у шамана на протяжении 9 лет.

Несколько лет назад в России она завела знакомство с шаманом Пепе Ордоньесом. Духовный практик владел собственным центром комплексного развития Dos Mundos в Перу. Именно в нем произошла трагическая история — украинец Иван К., предположительно, забил женщину до смерти, после чего расчленил ее.

С гражданином соседней страны жертва была знакома ранее. Их встреча прошла в центре Dos Mundos. Там у Людмилы Л. и Ивана К. проходил так называемый ретрит.

В Перу прошел суд, во время которого прокурор просил отправить Ивана К. в СИЗО на 9 месяцев, пока расследуется его дело. Однако предполагаемый злоумышленник потерял сознание, после чего его отправили в больницу. Заседание перенесли на следующий день.

Ранее СМИ сообщали, что Людмила Л. и Иван К. во время ретрита могли принять запрещенные вещества. Именно это — возможная причина столь жестоких действий со стороны мужчины.