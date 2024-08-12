Украинца задержали в Перу по подозрению в жестоком убийстве россиянки

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Украинца подозревают в убийстве и расчленении россиянки в Перу

Украинца Ивана Кузьмина подозревают в убийстве и расчленении россиянки Людмилы Лазаренко в Перу, пишет РИА Новости .

Верховный суд Перу в понедельник может ограничить свободу Ивана Кузьмина на девять месяцев.

Он подозревается в убийстве гражданки России Людмилы Лазаренко, указано в публикации.

По данным местных СМИ, Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики.

После чего украинец, «предположительно, убил и расчленил гражданку России», — указано в определении суда, на которое ссылается агентство.