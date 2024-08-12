Украинца задержали в Перу по подозрению в жестоком убийстве россиянки
Украинца подозревают в убийстве и расчленении россиянки в Перу
Украинца Ивана Кузьмина подозревают в убийстве и расчленении россиянки Людмилы Лазаренко в Перу, пишет РИА Новости.
Верховный суд Перу в понедельник может ограничить свободу Ивана Кузьмина на девять месяцев.
Он подозревается в убийстве гражданки России Людмилы Лазаренко, указано в публикации.
По данным местных СМИ, Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики.
После чего украинец, «предположительно, убил и расчленил гражданку России», — указано в определении суда, на которое ссылается агентство.