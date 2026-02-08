сегодня в 11:08

Жесткое ДТП с участием фур произошло в Раменском

ДТП с участием грузовых автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Раменском. Одна из фур перекрыла трассу. Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Судя по видео, авария произошла в темное время суток. Одна из фур, попавших в ДТП, улетела в кювет. Другой грузовик развернуло поперек дороги.

Также в кадре запечатлена работа оперативных служб. Очевидец, который снял видео, что из-за ДТП трасса оказалась заблокирована.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.

В Пензенской области произошло ДТП с участием КАМАЗа и легкового автомобиля. Погибли четыре человека.

