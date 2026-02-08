Жесткое ДТП с участием фур произошло в Раменском
ДТП с участием грузовых автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Раменском. Одна из фур перекрыла трассу. Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Судя по видео, авария произошла в темное время суток. Одна из фур, попавших в ДТП, улетела в кювет. Другой грузовик развернуло поперек дороги.
Также в кадре запечатлена работа оперативных служб. Очевидец, который снял видео, что из-за ДТП трасса оказалась заблокирована.
Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. Информации о наличии пострадавших нет.
