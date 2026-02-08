сегодня в 02:59

В результате ДТП в Пензенской области погибли четыре человека

В Пензенской области произошло ДТП с участием КАМАЗа и легкового автомобиля «Ситроен».В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в Городищенском районе на 21-м км дороги Городище — Никольск.

«Водитель легкового автомобиля и его три пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении.

Водитель КАМАЗа и двух пассажиров легкового автомобиля госпитализировали.

