Женщина и двое детей разбились насмерть в ДТП с фурой в Иркутской области

В Шелеховском районе Иркутской области на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись легковая машина и фура. Три человека из первого автомобиля погибли, сообщает пресс-служба управления ГАИ ГУ МВД России по региону.

Смертельное ДТП случилось примерно в 14:00 рядом с поселком Глубокая. 26-летняя девушка на Toyota Corolla ехала в Иркутск. Она потеряла управление и вылетела на «встречку», после чего врезалась в грузовой автомобиль.

Из-за столкновения водитель и двое детей 2017, 2020 года рождения погибли. Женщина была пристегнута. Ее пассажиры ехали в соответствии с правилами дорожного движения.

На опубликованных фото видно, что у легковой машины полностью смята правая половина корпуса. Грузовой автомобиль получил легкие повреждения.

