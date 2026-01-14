сегодня в 08:32

Жесткое ДТП с участием фуры произошло на внешней стороне МКАД в районе съезда №27. Кадры с места происшествия публикует «Осторожно, Москва» .

На видео показана трасса, на которой лежит грузовик. Он опрокинулся набок. Мимо проезжают другие автомобили.

По данным столичного Дептранса, движение в районе ДТП затруднено. Перекрыты средний и правый ряды.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются. Автолюбителей просят выбирать пути объезда.

Ранее кроссовер перевернулся при столкновении с трактором на ТТК в Москве. Это произошло в районе дома №26А, с. 1, на Новохохловской улице.

