сегодня в 21:21

Кроссовер перевернулся при столкновении с трактором на ТТК в Москве

Автомобиль перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия на внешней стороне ТТК в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла во вторник вечеров в районе дома № 26А с. 1 на Новохохловской улице. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте ДТП работают городские экстренные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Движение в районе происшествия восстановлено.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», пробка образовалась на внешней стороне ТТК вблизи станции метро «Новохохловская» в результате столкновения трактора с кроссовером. От удара паркетник опрокинулся на крышу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.