«Жестко бухаем»: появилось видео, как подростки пьют в Байкальске перед резней

Появилось видео застолья перед бойней в Байкальске, в которой погибли подростки

В Сети опубликовали видео с «царского» застолья школьников в Байкальске Иркутской области, после которого произошло массовое убийство. В доме было как минимум 15 бутылок алкогольных коктейлей, 3 бутылки водки, 1,5 литра пива и 2 бутылки джина, сообщает Mash .

На закуску у подростков были 10 единиц лапши быстрого приготовления, пюре-пятиминутка и большое количество чипсов. На все это они потратили около пяти тыс. рублей.

Подростки арендовали недостроенный двухэтажный дом. Там они праздновали день рождения одной из девушек.

Компания собралась довольно агрессивная. Почти с самого начала подростки шутили друг над другом и угрожали.

Девушка, у которой был день рождения, покинула вечеринку раньше всех. Она пришла домой в 23:00. Погибший подросток-убийца, по предварительным данным, любил девушку, но она не знала об этом.

После того, как именинница уехала с тусовки, парень принял решение «подкатить» к другой девочке. Однако она ему отказала. Эта девочка тоже была ранена во время поножовщины.

На опубликованной нарезке видео с застолья видно, что подростки относятся к имениннице не слишком уважительно. На первых кадрах один молодой человек просит именинницу повернуться. Та не реагирует. Тогда другой парень говорит: «Сюда на*** повернулась б****».

На втором видео в нарезке громко играла музыка. Некоторые подростки зашли на второй этаж, чтобы полежать на кроватях и поиграть в телефоны.

На третьей записи в нарезке подростки пьют алкоголь за столом и обзываются друг на друга. В четвертом ролике один парень говорит другому: «Сегодня жестко бухаем». Они стояли рядом с большим количеством алкоголя.

Ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске Иркутской области во время празднования дня рождения 17-летний подросток зарезал четверых человек, поджег дом и погиб вместе со своими жертвами. Еще четверо были ранены, но им удалось сбежать.