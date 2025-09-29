Жесткая авария с грузовиком произошла на МКАД, движение затруднено

сегодня в 13:54

Люди пострадали в аварии с грузовиком на МКАД

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на внутренней стороне 99 км МКАД. По предварительным данным, в аварии пострадали люди, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, один из пострадавших заблокирован в искареженном автомобиле. Спасатели пытаются освободить человека. На месте происшествия работают полиция, МЧС и медики.

В пресс-службе столичного Дептранса предупредили водителей, что в районе ДТП затруднено движение. Автомобилистов призвали заранее продумать пути объезда.

Ранее в Забайкалье столкнулись большегруз и иномарка. В результате ДТП погибли три человека.

