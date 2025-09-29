сегодня в 05:45

В аварии с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера

В Забайкалье столкнулись большегруз и иномарка. В результате ДТП погибли три человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в Хилокском районе, предварительно, в воскресенье вечером.

На 836-м километре федеральной трассы Иркутск — Чита 80-летний водитель Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз.

В результате происшествия 2 пожилых пассажира, водитель Toyota Fielder погибли. Кроме того, госпитализирована 76-летняя женщина-пассажир.

