Авто в смятку: жуткое лобовое столкновение унесло жизнь мужчины под Оренбургом
Человек погиб при лобовом столкновении в Оренбургской области
Лобовое столкновение случилось на 65-м километре трассы Оренбург-Орск в Оренбургской области. Друг в друга врезались Renault и KIA, сообщает Orenday со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.
В результате ДТП один человек погиб. Еще четверо получили травмы.
Renault и KIA ехали навстречу друг другу. Водитель первого автомобиля погиб сразу до приезда скорой помощи.
По итогам ДТП автомобили получили серьезные повреждения и были сильно смяты. Одна машина перевернулась и лежала крышей вниз на асфальте.
