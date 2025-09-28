Авто в смятку: жуткое лобовое столкновение унесло жизнь мужчины под Оренбургом

сегодня в 09:30

Человек погиб при лобовом столкновении в Оренбургской области

Лобовое столкновение случилось на 65-м километре трассы Оренбург-Орск в Оренбургской области. Друг в друга врезались Renault и KIA, сообщает Orenday со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

В результате ДТП один человек погиб. Еще четверо получили травмы.

Renault и KIA ехали навстречу друг другу. Водитель первого автомобиля погиб сразу до приезда скорой помощи.

По итогам ДТП автомобили получили серьезные повреждения и были сильно смяты. Одна машина перевернулась и лежала крышей вниз на асфальте.

