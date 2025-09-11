Женщина зарезала дочь, которую ранее пыталась скормить медведю в Ташкенте

В Ташкенте 34-летняя женщина нанесла своей 7-летней дочери смертельные ножевые ранения. Происшествие случилось в Сергелийском районе города. Ранее злоумышленница уже пыталась убить ребенка, бросив в клетку с медведем, сообщает «Царьград» со ссылкой на UzNews.uz.

Предварительно известно, что женщина 3 года назад уже пыталась избавиться от ребенка, сбросив на тот момент трехлетнюю девочку в вольер с медведем в зоопарке Ташкента. Тогда малышку успели спасти.

На этот раз спасти ребенка не удалось. Находясь в неадекватном состоянии, мать схватила кухонный нож и нанесла дочери несколько ударов. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Женщину, которая ранее была отправлена на принудительное психиатрическое лечение, арестовали по подозрению в убийстве собственной дочери. Против нее возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в августе 2025 года подозреваемую выписали из психиатрической клиники, переведя на амбулаторное наблюдение. Однако вскоре после ее возвращения домой произошла трагедия.

В апреле суд признал эту женщину виновной в покушении на убийство своего ребенка с отягчающими обстоятельствами. Тот инцидент случился в январе 2022 года, когда девочка упала с большой высоты, получив серьезные травмы, но осталась жива. В семье также воспитывается сын. Следствие по делу продолжается.

