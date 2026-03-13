Женщина забила насмерть молотком зашедшего в гости соседа в ЕАО

Жительница Еврейской автономной области получила 9,5 лет колонии после того, как забила насмерть молотком соседа. Ей не понравилось, что он хотел присоединиться к застолью, сообщает Amur Mash .

По данным следствия, инцидент произошел 23 ноября 2025 года в селе Амурзет. Женщина вместе с возлюбленным выпивала дома. К ним зашел сосед.

Он захотел присоединиться к веселью, но его здесь никто не ждал. Хозяйка жилища сначала пыталась его выгнать, но тот не захотел уходить. Женщина пришла в ярость и схватила молоток.

Она ударила соседа — тот смог подняться и выйти на улицу. Там он умер от полученных травм.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил ее к 9 годам и 6 месяцам колонии.

