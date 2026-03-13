Кемеровчанин пытался убить своего знакомого в баре

сегодня в 12:16

Суд взял под стражу жителя Кемерова, который в баре пытался убить знакомого

В Кемерове суд заключил под стражу мужчину, который несколько раз ударил знакомого ножом в баре. Пострадавший госпитализирован, сообщает Сiбдепо .

По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, вечером 10 марта обвиняемый из-за внезапной неприязни напал на сидевшего рядом мужчину. Он нанес несколько ударов ножом в грудную клетку со спины.

Пострадавшего доставили в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

«Оснований для применения иной, более мягкой меры пресечения суд не выявил. Постановление Ленинского районного суда г. Кемерово в законную силу не вступило», — уточнили в пресс-центре.

