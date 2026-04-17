Женщина выпала из окна в Зеленограде после употребления наркотиков
Фото - © Медиасток.рф
Женщина выпала из окна в 16-м микрорайоне московского Зеленограда. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Зеленоград».
Местная жительница выпала примерно в 15:00. Инцидент случился рядом с корпусом 1645.
Вероятная причина выпадения — употребление запрещенных веществ. О состоянии упавшей ничего неизвестно.
Ранее четвероклассник выпал из окна школы в Казани Республики Татарстан. Инцидент произошел во время урока.
