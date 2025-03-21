Женщина утопила свою собаку, которую не пустили на борт, в аэропорту Флориды

Женщина во Флориде утопила свою собаку в туалете аэропорта, потому что питомца не пустили на рейс. Женщине грозит тюремный срок, сообщает Baza .

Инцидент произошел в аэропорту Орландо 16 декабря прошлого года. Элисон Лоуренс прибыла туда вместе со своей девятилетней собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была вылететь в Колумбию.

Однако питомца пассажирки на рейс не взяли из-за отсутствия документов. Тогда Лоуренс вместе с собакой направилась в туалет. Уборщица аэропорта видела, как женщина сидит на полу в кабинке и очищает ее от воды и собачьего корма.

Уборщица вышла, а когда вернулась, то Лоуренс уже покидала туалет с сумками и чемоданом. При этом в мусорном пакете в туалете лежал труп пса, ошейник и собачьи принадлежности.

Судя по данным экспертизы, питомец умер от утопления. Теперь Лоуренс грозит срок за жестокое обращение с животными. Женщину уже задержали.

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